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    Киммих рассказал, на какой позиции будет использовать его Компании в новом сезоне

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    Лидер «Баварии» Йозуа Киммих рассказал о своих впечатлениях о работе с новым главным тренером мюнхенцев Венсане Компани и сообщил на какой позиций его будут использовать в наступающем сезоне.

    Йозуа Киммих
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    Йозуа Киммих

    «Он очень структурирован. Видно, что для него важно, чтобы он предоставлял контент, который также находит отклик у нас. Он очень, очень мотивирован и ставит во главу угла командный дух.

    Моя позиция на поле? В общем, он знает, я знаю, мы все знаем, что я могу играть на обеих позициях. В конце концов, решение принимает тренер. Пока что я тренировался и играл только как центральный полузащитник. Таков план на данный момент.

    Моё будущее? Вообще говоря, я чувствую себя здесь как дома. Все мои дети родились здесь, мы построили здесь дом», — приводит слова Киммиха Sky Sport Germany.

    По ходу прошлого сезона Киммих неоднократно высказывал недовольство тренерскому штабу во главе с Томасом Тухелем, что ему не нравится играть правого защитника.

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