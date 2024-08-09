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    Блэкберн Роверс — Дерби Каунти: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Блэкберн
    В 22:00 09.08.2024 Блэкберн Роверс и Дерби Каунти сыграют матч в английском Чемпионшипе.

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    Блэкберн Роверс — Дерби Каунти

    Последний матч: «Блэкберн Роверс» — «Дерби Каунти» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

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