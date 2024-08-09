В 16:00 09.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав Высшей лиге Армении.

Последний матч: «Ван» — «Алашкерт» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Ван»).

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