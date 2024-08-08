В 21:15 08.08.2024 Викингур Р и Флора Таллин сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Викингур Р — Флора Таллин

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Викингур Р» — «Флора Таллин». Коэффициент ставки — 1.94.

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