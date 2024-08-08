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    Экс-гендиректор «Спартака» о Барко: Классного игрока видно сразу — с его приходом всё закрутилось

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    Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил уровень игры полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко.

    Эсекьель Барко
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    Эсекьель Барко

    «Спартак» приобрел Барко этим летом у «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро.

    «Действительно много разговоров идет относительно Барко, и это закономерно. Он достойный игрок. Да, кто-то считает, что пока, мол, ему рано давать полноценную характеристику, надо посмотреть в других матчах, с более сильными соперниками…

    Я скажу так: классного игрока видно сразу. То, что он делает, как работает с мячом, как начинает атаки, как завершает.

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    • Впереди сейчас у "Спартака" с его приходом всё закрутилось. Он все-таки напомнил болельщикам тот "Спартак" 80-х, 90-х годов, с короткими передачами, стенками, которые проходили, и все это завершалось голами. Обыгрывали соперника, наносили точные удары.

    Наши болельщики привыкли это видеть, и именно такой игры впереди не хватало. Ностальгия давно живет по такой игре», — приводит слова Шавло Bobsoccer.

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