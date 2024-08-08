В 21:45 08.08.2024 Сент-Патрикс и Сабах сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Сент-Патрикс — Сабах

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