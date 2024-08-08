Стало известно, кто рассудит матч между «Зенитом» и московским «Динамо»

Сергей Иванов Фото: globallookpress.com
Главным арбитром встречи между «Зенитом» и московским «Динамо» назначен Сергей Иванов.
9 августа (пятница)
«Пари НН» — «Химки»: судья — Виталий Мешков.
«Ростов» — «Рубин»: судья — Алексей Сухой.
10 августа (суббота)
«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала): судья — Евгений Кукуляк.
«Зенит» — «Динамо» (Москва): судья — Сергей Иванов.
«Оренбург» — «Акрон»: судья — Сергей Цыганок.
«Краснодар» — ЦСКА: судья — Владимир Москалев.
11 августа (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Факел»: судья — Сергей Карасев.
«Спартак» — «Ахмат»: судья — Владислав Безбородов.