ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Захар Петров и Алексей Коровашков8 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 13:53
    • Агент Актюркоглу: Прогресса в переговорах со «Спартаком» нет
  • 13:38
    • «Спартак» готов заплатить 8 млн евро за полузащитника «Витории Гимарайнш»
  • 13:02
    • Каноисты Коровашков и Петров вышли в финал Олимпиады
  • 11:26
    • «Бавария» решила продать Дейвиса
  • 10:49
    • «Наполи» заплатит 30 млн евро за вингера «Бенфики»
    Все новости спорта

    Стало известно, кто рассудит матч между «Зенитом» и московским «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Динамо
    РФС сообщил о назначении арбитров на матчи четвертого тура РПЛ. Встречи пройдут с 9 по 11 августа.

    Сергей Иванов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Иванов

    Главным арбитром встречи между «Зенитом» и московским «Динамо» назначен Сергей Иванов.

    9 августа (пятница)

    «Пари НН» — «Химки»: судья — Виталий Мешков.

    «Ростов» — «Рубин»: судья — Алексей Сухой.

    10 августа (суббота)

    «Локомотив» — «Динамо» (Махачкала): судья — Евгений Кукуляк.

    «Зенит» — «Динамо» (Москва): судья — Сергей Иванов.

    «Оренбург» — «Акрон»: судья — Сергей Цыганок.

    «Краснодар» — ЦСКА: судья — Владимир Москалев.

    Календарь и таблица РПЛ

    11 августа (воскресенье)

    «Крылья Советов» — «Факел»: судья — Сергей Карасев.

    «Спартак» — «Ахмат»: судья — Владислав Безбородов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Олимпия» одержит 10 победу подряд?
  • «Олимпия» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Астана» зацепиться за путевку в следующий раунд?
  • «Корвинул» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 2.98
    •
  • Сможет ли «Аякс» зацепиться за результат на чужом поле?
  • «Панатинаикос» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.20
  • Экспресс дня 8 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Олимпия — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Корвинул — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Линкольн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Медведев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Франция — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Пари НН — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры