Маттеус назвал фаворита Бундеслиги в сезоне-2024/25

Экс-футболист «Баварии»отметил, кто выиграет Бундеслигу в сезоне-2024/2025.

«Леверкузенский "Байер" вступает в сезон фаворитом. Не только потому, что он непобеждённый чемпион и победитель Кубка, но и потому, что у него есть явные преимущества в сравнении с "Баварией", "Боруссией" Дортмунд и другими клубами.

Алонсо тренирует команду уже два года.

Состав сохранился и разумно усилился Терье, Гарсией, Белосьяном», — приводит слова Маттеуса Bild.

В прошлом сезоне «Байер» стал чемпионом Германии, не проиграв ни одного матча (90 очков). «Бавария» заняла третье место в Бундеслиге с 72 очками.