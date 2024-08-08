начнут матч в 22:30 в квалификации Лиги Европы, 08.08.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брага» — «Серветт». Коэффициент ставки — 1.78 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Брага»).

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