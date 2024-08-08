В 21:00 08.08.2024 Ботев и Зриньски сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Ботев — Зриньски

Последний матч: «Ботев» — «Зриньски» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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