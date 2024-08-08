Казахстанский «Ордабасы» проиграл «Пюнику» в квалификации ЛК

Завершились три матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

В одной из встреч латвийская «Ауда» обыграла «Дриту» из Косово (1:0). Единственный гол в этом матче хозяева забили на 8-й минуте, отличился Бруну Тавареш.

Ответная игра между этими командами состоится 15-го августа в 21:00 мск.

В параллельном матче венгерская «Академия Пушкаша» обыграла армянский «Арарат» (1:0). Победный гол гости забили на 89-й минуте благодаря усилиям Микаэля Сойсало.

Ответный матч состоится также 15-го августа в 22:00 мск.

В еще одной встрече казахстанский «Ордабасы» проиграл «Пюнику» со счетом 0:1. Единственный гол в этом матче у армянской команды забил Юсуф Отубанджо на 56-й минуте.

Ответная игра между этими командами состоится 15-го августа в 19:00 мск.