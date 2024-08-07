В 21:30 07.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Санкт-Галлен» — «Шлёнск» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

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