Левандовский: Верю, что мы проведем отличный сезон и завоюем трофей

Нападающийподелился впечатениями от работы с новым главным тренером «сине-гранатовых»

«Я очень счастлив и удовлетворен тем, что снова работаю с Ханси. Верю, что мы проведем отличный сезон и, в конечном счёте, завоюем трофей. Нам нельзя прекращать атаковать после того, как повели 1:0, а продолжать показывать зрелищный футбол. Потому что это ДНК клуба.

Ханси очень хорошо подходит этому ДНК своим атакующим подходом», — приводит слова Левандовского интернет-издание Sport Bild.

Напомним, что Флик сменил Хави на посту главного тренера «Барселоны». Полный календарь испанской Примеры можно посмотреть по этой ссылке.