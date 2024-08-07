В 20:00 07.08.2024 Копенгаген и Баник Ос сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Копенгаген — Баник Ос

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