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    Колыванов считает, что Мусаев может покинуть «Краснодар»

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    Российский тренер Игорь Колыванов считает, что Мурад Мусаев может быть уволен из «Краснодара».

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    После трех туров РПЛ «Краснодар» с тремя очками находится на 12‑й строчке турнирной таблицы.

    «У "Краснодара" прекрасный президент Галицкий, который многое сделал для Краснодарского края, города и футбола. Он разумный человек. Но всё зависит от результата. Какой бы тренер ни был, если нет результата, то рано или поздно тебя уволят.

    "Краснодар" очень мало забивает. Команда сыграла с не самыми сильными соперниками в РПЛ, поэтому должна была как минимум одержать две победы. Не знаю, дело в тренере или в чём‑то другом. Просто в прошлом сезоне команда была мобилизована и аккуратно играла в обороне. Но сейчас "Краснодар" лихорадит. Может быть, из‑за отсутствия уверенности из‑за упущенного чемпионства», — сказал Колыванов «Чемпионату».

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