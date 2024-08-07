Колыванов считает, что Мусаев может покинуть «Краснодар»

Российский тренерсчитает, чтоможет быть уволен из «Краснодара».

После трех туров РПЛ «Краснодар» с тремя очками находится на 12‑й строчке турнирной таблицы.

«У "Краснодара" прекрасный президент Галицкий, который многое сделал для Краснодарского края, города и футбола. Он разумный человек. Но всё зависит от результата. Какой бы тренер ни был, если нет результата, то рано или поздно тебя уволят.

"Краснодар" очень мало забивает. Команда сыграла с не самыми сильными соперниками в РПЛ, поэтому должна была как минимум одержать две победы. Не знаю, дело в тренере или в чём‑то другом. Просто в прошлом сезоне команда была мобилизована и аккуратно играла в обороне. Но сейчас "Краснодар" лихорадит. Может быть, из‑за отсутствия уверенности из‑за упущенного чемпионства», — сказал Колыванов «Чемпионату».