Ибрагимович: Я хотел написать собственную историю в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающийвысказался о периоде в своей карьере, когда выступал за «красных дьяволов».

«Там (в "Манчестер Юнайтед") все отличалось от того, к чему я привык. Я чувствовал себя просто номером. Однако я хотел написать собственную историю.

При всё уважении, но меня не интересовало то, что было раньше. Подобное заставляет жить в соответствии с тем, к чему вы привыкли. Мне было неинтересно слушать о "Классе 92" (поколение игроков "Манчестер Юнайтед", к которому принадлежали Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз, братья Невиллы и другие).

Мне это не помогало, потому что это не та команда, за которую я болел. Мне хотелось написать свою историю. Я хотел, чтобы люди говорили: Ты победил, и "Юнайтед" тоже», — приводит слова Ибрагимовича The Athletic.

За «Манчестер Юнайтед» форвард провел 53 матча во всех турнирах, забил 29 голов и сделал 10 голевых передач.