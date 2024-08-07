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    Ибрагимович: Я хотел написать собственную историю в «Манчестер Юнайтед»

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    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович высказался о периоде в своей карьере, когда выступал за «красных дьяволов».

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    «Там (в "Манчестер Юнайтед") все отличалось от того, к чему я привык. Я чувствовал себя просто номером. Однако я хотел написать собственную историю.

    При всё уважении, но меня не интересовало то, что было раньше. Подобное заставляет жить в соответствии с тем, к чему вы привыкли. Мне было неинтересно слушать о "Классе 92" (поколение игроков "Манчестер Юнайтед", к которому принадлежали Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз, братья Невиллы и другие).

    Мне это не помогало, потому что это не та команда, за которую я болел. Мне хотелось написать свою историю. Я хотел, чтобы люди говорили: Ты победил, и "Юнайтед" тоже», — приводит слова Ибрагимовича The Athletic.

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