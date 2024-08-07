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    Галактионов: «Локомотиву» нужен мастер, который сможет толкнуть команду вперед

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, в каком игроке нуждается его команда.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Нам нужен человек с классом, мастер, у которого наши молодые ребята будут учиться и прогрессировать. Тот, кто сможет толкнуть команду вперед и придаст нам большее качество.

    В остальном вы сами можете видеть, что "Локомотив" сегодня сбалансирован, бьемся единым коллективом, как один большой кулак. Это очень важно», — сказал наставник «железнодорожников», слова которого передает «Матч ТВ».

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    • Галактионов также высказался о том, что «Локомотив» не смог приобрести у венгерского «Ференцвароша» бразильца Маркиньоса: «Детально про ход переговоров я не знал, но все прекрасно понимаю. Нет смысла возвращаться к теме. Знаете, как говорится: Нет, ну и бог с ним».

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    «Локомотив» набрал шесть очков в первых трех турах российской Премьер-лиги.

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