Алип о продлении контракта: Буду стараться всегда оправдывать доверие

Защитниквысказался о продлении контракта с «сине-бело-голубыми».

«Эмоции самые положительные! Рад, что руководство клуба и тренерский штаб верят в меня. Буду стараться всегда оправдывать это доверие. Надеюсь, в новом сезоне продолжим побеждать и завоюем все трофеи, как и в прошлом. Хочу сказать спасибо всем близким — семье и друзьям, которые всё это время поддерживали и помогали мне. Двигаемся вперёд, дальше — больше!

Можно сказать, что обрёл здесь второй дом? Конечно! Раньше только с навигатором по городу ездил, а теперь уже прекрасно ориентируюсь сам (смеется). Если серьёзно, это правда второй дом, очень полюбил Петербург, мне тут комфортно и хорошо. И семье здесь очень нравится, а для меня это самое главное», — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

Напомним, что защитник продлил контракт с «сине-бело-голубыми» до лета 2028-го года. В нынешнем сезоне Алип провел 2 официальных матча и не отметился результативными действиями.