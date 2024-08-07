В 15:00 07.08.2024 Абдыш-Ата и Дордой сыграют матч в Премье-лиге Кыргызстана.

Абдыш-Ата — Дордой

Последний матч: «Дордой» — «Абдыш-Ата» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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