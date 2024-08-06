Угальде о своей результативности: Просто нам дается игра

Нападающийвысказался о своей высокой результативности на старте нынешнего сезона РПЛ.

«Ничего особенного не изменилось. Просто нам даётся игра. Мы создаём много моментов, забиваем по три мяча за игру. Отсюда и мои голы.

Моя эмоциональная реакция на голы? Конечно, потому что каждый мяч на этом стадионе при наших болельщиках, это большое счастье для меня. К тому же мы побеждаем», — сказал Угальде в видео на YouTube-канале «Спартака».

В нынешнем сезоне РПЛ нападающий провел за «красно-белых» 3 матча и забил 3 гола. «Спартак» после 3-х туров занимает 5-е место в таблице с 6-ю баллами в активе.