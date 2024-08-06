ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Якоб Ингебригтсен и его преследователи6 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 18:43
    • Ковтун о Глушенкове: Видно, парень амбициозный, заряженный
  • 18:07
    • Ковтун о «Зените»: Семак явно поставил на мощный старт
  • 15:20
    • РФС отказал Федотову в выплате неустойки от ЦСКА
  • 15:05
    • Захарян перенес операцию и пропустит начало сезона
  • 14:45
    • Дзюба снимется в третьем сезоне сериала «Бедный олигарх»
    Все новости спорта

    Угальде о своей результативности: Просто нам дается игра

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о своей высокой результативности на старте нынешнего сезона РПЛ.

    Манфред Угальде
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Манфред Угальде

    «Ничего особенного не изменилось. Просто нам даётся игра. Мы создаём много моментов, забиваем по три мяча за игру. Отсюда и мои голы.

    Моя эмоциональная реакция на голы? Конечно, потому что каждый мяч на этом стадионе при наших болельщиках, это большое счастье для меня. К тому же мы побеждаем», — сказал Угальде в видео на YouTube-канале «Спартака».

  • «Глушенков хочет стать лучшим бомбардиром». Юрий Ковтун о разгромах в 3-м туре РПЛ и зарплате Черчесова в Казахстане
  • Эксклюзивное интервью с трехкратным чемпионом России, работающим сейчас в команде-лидере первенства Казахстана
  • Сегодня

    • В нынешнем сезоне РПЛ нападающий провел за «красно-белых» 3 матча и забил 3 гола. «Спартак» после 3-х туров занимает 5-е место в таблице с 6-ю баллами в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Карабах» не отдаст домашнюю победу «Лудогорцу»?
  • «Карабах» — «Лудогорец». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • Положительный результат Киеву обеспечен?
  • «Динамо» Киев — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Лилль» выиграет первую встречу противостояния
  • «Лилль» — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 6 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Карабах — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бразилия (жен) — Испания (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  5.95
  • Экспресс дня 7 августа
  • Завтра в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Руне — Раонич
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Барселона — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры