Таранов: «Краснодар» переживает «смутные времена»

Бывший футболист ЦСКА и «Крыльев Советов»выразил мнение, что «Краснодар» сейчас переживает «смутные времена».

После трех туров «Краснодар» с тремя очками идет на 12-м месте в таблице. В минувшем сезоне клуб завоевал серебряные медали РПЛ.

«На мой взгляд, "Краснодар" переживает какие‑то смутные времена. Но вряд ли кто‑то сможет сказать, что происходит с командой, даже сам Мусаев. Команда не может забить и довести до победы уже третий матч в РПЛ.

Что касается отставки Мусаева, то тут зависит от того, какой у тренера кредит доверия от Галицкого. Разное пишут и говорят. Кто‑то говорит, что Галицкий вряд ли уберёт его, потому что в сложившиеся ситуации у Мусаева нет той обоймы, которая была, когда клуб играл хорошо. Все знают, какие амбиции и цели у клуба, поэтому в этом плане хочется, чтобы "Краснодар" выбрался из ямы, обрёл свой футбол и начал радовать болельщиков», — приводит слова Таранова «Чемпионат».

В следующем туре «Краснодар» 10 августа дома сыграет ЦСКА.