В 19:00 06.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав полуфинале женского футбольного турнира в Париже-2024.

Последний матч: «США жен.» — «Германия жен.» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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