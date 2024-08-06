Семак: У Глушенкова феноменальное количество забитых мячей

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что он думает об игровой форме недавнего новичка клуба Максима Глушенкова.

«У Глушенкова скорее феноменальное количество забитых мячей. А что касается его формы, то он как играл, так и играет. Серии и периоды бывают разные. У Максима сейчас такая серия, когда залетают прекрасные мячи. Мы все этому рады. Из его уст, что совершенно правильно, главное, чтобы побеждала команда. А кто и сколько будет забивать — второй вопрос», — сказал тренер питерцев «Чемпионату».

В трех первых турах РПЛ Глушенков забил уже 8 голов и сделал одну результативную передачу. В последнем туре 25-летний полузащитник оформил хет-трик в ворота «Ростова».