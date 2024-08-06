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    Ноа — АЕК Афины: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Ноа и АЕК Афины начнут матч в 19:00 в квалификации Лиги конференций, 06.08.2024.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ноа»).

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