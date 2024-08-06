В 20:00 06.08.2024 Мальмё и ПАОК сыграют матч в квалификации Лиги чемпионов.

Мальмё — ПАОК

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мальмё» — «ПАОК» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Мальмё»).

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