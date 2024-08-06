ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симона Байлз5 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 00:51
    • Сборная Франции в овертайме обыграла Египет и вышла в финал Олимпиады
  • 23:43
    • Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде
  • 23:10
    • Швед Дюплантис с олимпийским рекордом выиграл Олимпиаду в прыжках с шестом
  • 21:58
    • «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ
  • 17:36
    • Официально: Жоау Невеш стал игроком ПСЖ
    Все новости спорта

    Крузейро — Форталеза: как смотреть трансляцию матча в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А)

    Футбол Латинская Америка
    В 03:00 06.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Крузейро — Форталеза в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Форталеза» — «Крузейро» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Крузейро» — «Форталеза» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Крузейро — Форталеза.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Карабах» не отдаст домашнюю победу «Лудогорцу»?
  • «Карабах» — «Лудогорец». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • Положительный результат Киеву обеспечен?
  • «Динамо» Киев — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Лилль» выиграет первую встречу противостояния
  • «Лилль» — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 6 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Карабах — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бразилия (жен) — Испания (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Микельсен — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Давидович-Фокин — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Жабер — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Подороска — Плишкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры