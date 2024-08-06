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    Колыванов: Если не будет результата, то Мусаева уволят из «Краснодара»

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    Известный в прошлом игрок и тренер Игорь Колыванов высказал своем мнение об игре «Краснодара» в текущем сезоне.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Краснодар» очень мало забивает. Понятное дело, что команда сыграла не с самыми сильными соперникам в РПЛ, поэтому должна была, как минимум, одержать две победы. Не знаю, дело в тренере или в чём-то другом.

    Просто в прошлом сезоне команда была мобилизована и аккуратно играла в обороне. Но сейчас «Краснодар» лихорадит. Может быть, из-за отсутствия уверенности из-за упущенного чемпионства. Но зачем говорить о прошлом сезоне? Нужно засучить рукава и работать дальше.

    Сложно сказать, будет ли отставка Мусаева в ближайшее время. Когда команда не выигрывает, а ставятся другие задачи, то вполне возможно, что будет отставка. А может быть, её и не будет. У «Краснодара» прекрасный президент Галицкий, который многое сделал для Краснодарского края, города и футбола.

    Он разумный человек. Но всё зависит от результата. Какой бы тренер не был, если нет результата, то рано или поздно тебя уволят«, — цитирует Колыванова "Чемпионат".

    Календарь и таблица РПЛ

    Пока "Краснодар" имеет 3 очка после трех туров. Мурад Мусаев вернулся в команду в апреле 2024 года.

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