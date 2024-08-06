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    Гранат: При Станковиче «Спартак» прогрессирует

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    Бывший игрок московского «Спартака» и «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал последние матчи красно-белых и считает, что при Деяне Станковиче заметен прогресс.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «По матчу с "Крыльями Советов" в работе Станковича в "Спартаке" виден прогресс. Но для команды будут проверкой матчи с топ‑клубами. Потому что "Спартак" уступил "Оренбургу" на выезде, а кроме кубковой игры с "Динамо", где был неосновной состав, не было серьезных встреч.

    "Спартак" будет бороться за второе‑третье место. Потому что в этом сезоне с "Зенитом" будет крайне тяжело бороться любой команде, — цитирует Граната "Чемпионат".

    Календарь и таблица РПЛ

    В 3-м туре "Спартак" обыграл дома "Крылья Советов" со счетом 3:0.

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