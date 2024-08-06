Гранат: При Станковиче «Спартак» прогрессирует

Бывший игрок московского «Спартака» и «Динамо»прокомментировал последние матчи красно-белых и считает, что призаметен прогресс.

«По матчу с "Крыльями Советов" в работе Станковича в "Спартаке" виден прогресс. Но для команды будут проверкой матчи с топ‑клубами. Потому что "Спартак" уступил "Оренбургу" на выезде, а кроме кубковой игры с "Динамо", где был неосновной состав, не было серьезных встреч.

"Спартак" будет бороться за второе‑третье место. Потому что в этом сезоне с "Зенитом" будет крайне тяжело бороться любой команде, — цитирует Граната "Чемпионат".

Календарь и таблица РПЛ

В 3-м туре "Спартак" обыграл дома "Крылья Советов" со счетом 3:0.