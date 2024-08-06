Радченко: Если Глушенков проведет весь сезон стабильно, то получит приглашение из Европы

Экс-игрок «Зенита»выразил мнение, что форвард питерского клубаможет получить приглашение в европейский клуб, если стабильно проведет нынешний сезон.

Глушенков в июне перешел из московского «Локомотива» в «Зенит».

«Глушенков переживает яркий период в карьере. До "Зенита" у него было много трудностей: где‑то он был нужен, а где‑то на него не рассчитывали. Но это больше его мотивировало. В прошлом сезоне сыграл ярко, поэтому получил приглашение в "Зенит". Парень радует, и теперь самое главное, чтобы он не опускал планку. Подыматься очень тяжело, а падать легко, и это бывает с каждым футболистом. Нужно продолжать прогрессировать, но самое главное, чтобы голова была на нужном месте.

Возможно, если Глушенков проведет весь сезон стабильно, то получит приглашение из Европы. Скауты ведущих европейских лиг следят за нашим чемпионатом», — цитирует Радченко «Чемпионат».

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В нынешнем сезоне Глушенков записал в актив 8 голов.