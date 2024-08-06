Бушманов: Угальде поймал кураж и уверенность

Бывший футболист «Спартака»оценил результативную игру форварда

Бушманов считает, что яркая и результативная игра Угальде пойдет на пользу команде.

«Я думаю, что на результативность Угальде повлиял Барко. Но когда Угальде приходил зимой в "Спартак", было видно, что это играющий футболист, который может приносить пользу, но весной у него почему-то не получилось. Уже сейчас мы видим, что он не случайно забивал много в Голландии, потому что он умеет это делать. Но я думаю, что любая серия когда-то прерывается или заканчивается.

Сейчас он поймал кураж и уверенность, это идёт на пользу "Спартаку" и всему чемпионату», — сказал Бушманов «Чемпионату».