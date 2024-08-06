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    Бушманов: Угальде поймал кураж и уверенность

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    Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов оценил результативную игру форварда Манфреда Угальде.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    Бушманов считает, что яркая и результативная игра Угальде пойдет на пользу команде.

    «Я думаю, что на результативность Угальде повлиял Барко. Но когда Угальде приходил зимой в "Спартак", было видно, что это играющий футболист, который может приносить пользу, но весной у него почему-то не получилось. Уже сейчас мы видим, что он не случайно забивал много в Голландии, потому что он умеет это делать. Но я думаю, что любая серия когда-то прерывается или заканчивается.

    Сейчас он поймал кураж и уверенность, это идёт на пользу "Спартаку" и всему чемпионату», — сказал Бушманов «Чемпионату».

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