«Не будь такого "Спартака", было бы скучно». Валерий Непомнящий — о гегемонии «Зенита» и страданиях от Олимпиады

Эксклюзивное интервью с одним из лучших за всю историю советских тренеров, выведшем сборную Камеруна в четвертьфинал ЧМ-90