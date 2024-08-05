1-й таймСпартак — Крылья СоветовОнлайн
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    Футбол, Россия. Премьер-лига, Спартак — Крылья Советов. Где смотреть: прямая трансляция

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    В 20:00 05.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Спартак — Крылья Советов в РПЛ.

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    Последний матч: «Спартак» — «Крылья Советов» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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