В 19:00 05.08.2024 Марокко U23 и Испания U23 сыграют матч в полуфинале мужского олимпийского турнира по футболу.

Марокко U23 — Испания U23

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Марокко U23» — «Испания U23». Коэффициент ставки — 1.98.

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