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    Дзагоев: Лидер ЦСКА — Обляков

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    Экс-футболист ЦСКА Алан Дзагоев ответил, кого он считает лидером московского клуба.

    Алан Дзагоев
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    Алан Дзагоев

    «Если не брать Акинфеева, лидер команды — Ваня Обляков. Он ведет игру. Если взять последний сезон, в матчах, которые он пропускал, сразу что-то рушилось. Ваня играл в центре, но если впереди не хватало игроков, то его ставили выше. Он и там хорошо смотрелся, на позиции инсайда. Правда, при этом возникали проблемы в середине поля. При всем уважении к Зделару и Мендесу Обляков лучше распределяет атаки. Где надо — притормозит игру, где нужно — ускорит. Конечно, не без брака.

    Но если ты не будешь на этой позиции рисковать, от пасов поперек и назад команда не выиграет. Если ты в нужную секунду не отдал передачу между линиями, то все — атака заглохла! Соперник отдышался и уже сам готов пойти в организованный прессинг», — сказал Дзагоев «СЭ».

    Ранее ЦСКА в 3-м туре РПЛ разгромил «Оренбург» со счетом 5:1. Летом московскую команду возглавил серб Марко Николич.

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