В 18:00 04.08.2024 Заря и Ингулец сыграют матч в украинской Премьер-лиге.

Заря — Ингулец

Последний матч: «Заря» — «Ингулец» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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