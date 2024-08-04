Орлов: У «Спартака» приличный состав

Комментатороценил старт «Спартака» в новом сезоне. Летом команду возглавил серб

«Ясно, что в "Спартаке" подобраны квалифицированные футболисты, которые могут решать задачи. Рано спрашивать со Станковича. Он, в отличие от Николича, ранее не работал в РПЛ. Не так давно возглавил красно-белых. Первый тур провалил, потом собрался. Последовали победы над "Химками", в Кубке — над "Динамо". Команда немало забивает.

Повторюсь, у "Спартака" приличный подбор исполнителей. Осталось поставить игру, правильно всех расставить на поле. А так — есть Барко, Бонгонда, начал забивать Угальде», — сказал Орлов «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» в текущем сезоне проиграл «Оренбургу» (0:2) и победил «Химки» (3:1).