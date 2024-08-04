В 17:45 04.08.2024 Металлург Бекабад и Локомотив Ташкент сыграют матч в Суперлиге Узбекистана.

Металлург Бекабад — Локомотив Ташкент

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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