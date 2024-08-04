Гвардиола подвел итоги турне по США

Наставник «Манчестер Сити»прокомментировал турне команды в США перед началом нового сезона.

По словам Гвардиолы, каждый матч был намного лучше предыдущего.

«Играть с такими соперниками — это здорово, потому что они бросают вызов. Каждая игра была намного лучше предыдущей. С "Челси" мы сыграли примерно так же, как с "Барселоной", но ощущения были очень хорошими.

Калвин Филлипс прибавил, Эрлинг Холанд прибавил, Джек Грилиш провёл две невероятные игры. Кроме того, мы очень рады, что показали себя наши молодые игроки — Рико Льюис, Оскар Бобб. Джеймс Макэйти сегодня раскрыл свой потенциал.

Мы, конечно же, хотим побеждать, но от результатов этих игр ничего не изменится. Сезон начинается через неделю, вот и всё», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».