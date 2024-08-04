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    Гвардиола подвел итоги турне по США

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал турне команды в США перед началом нового сезона.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    По словам Гвардиолы, каждый матч был намного лучше предыдущего.

    «Играть с такими соперниками — это здорово, потому что они бросают вызов. Каждая игра была намного лучше предыдущей. С "Челси" мы сыграли примерно так же, как с "Барселоной", но ощущения были очень хорошими.

    Калвин Филлипс прибавил, Эрлинг Холанд прибавил, Джек Грилиш провёл две невероятные игры. Кроме того, мы очень рады, что показали себя наши молодые игроки — Рико Льюис, Оскар Бобб. Джеймс Макэйти сегодня раскрыл свой потенциал.

    Мы, конечно же, хотим побеждать, но от результатов этих игр ничего не изменится. Сезон начинается через неделю, вот и всё», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

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