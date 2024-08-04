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    Флуминенсе — Баия онлайн трансляция

    Футбол Латинская Америка
    В 22:00 04.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Флуминенсе — Баия в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч: «Баия» — «Флуминенсе» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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