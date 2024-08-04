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    ЦСКА — Оренбург: смотреть онлайн в прямом эфире

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    ЦСКА и Оренбург начнут матч в 15:30 в чемпионате России по футболу, 04.08.2024.

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    Последний матч: «ЦСКА» — «Оренбург» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЦСКА» — «Оренбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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