Куртуа: Лунин выбрал свой путь

Вратарь «Реала»высказался о будущем голкипера Андрея Лунина.

Куртуа пожелал успехов украинцу. Он отметил, что Лунин должен выбрать свой путь.

«Каждый должен выбирать то, что считает правильным. Не мне решать за него. Я понимаю, что он много играл в прошлом году и хочет продолжать играть.

Он должен выбрать свой путь, чтобы добиться максимума в своей карьере. Он отличный вратарь и заслуживает лучшего», — приводит слова Куртуа AS.

Календарь и таблица испанской Примеры

Лунин играет за «Реал» с лета 2018 года. Текущий контракт истекает в июне 2025 года.