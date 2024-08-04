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    Куртуа: Лунин выбрал свой путь

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    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о будущем голкипера Андрея Лунина.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    Куртуа пожелал успехов украинцу. Он отметил, что Лунин должен выбрать свой путь.

    «Каждый должен выбирать то, что считает правильным. Не мне решать за него. Я понимаю, что он много играл в прошлом году и хочет продолжать играть.

    Он должен выбрать свой путь, чтобы добиться максимума в своей карьере. Он отличный вратарь и заслуживает лучшего», — приводит слова Куртуа AS.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Лунин играет за «Реал» с лета 2018 года. Текущий контракт истекает в июне 2025 года.

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