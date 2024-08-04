В 13:00 04.08.2024 Черкасы и Livyi Bereg сыграют матч в украинской Премьер-лиге.

Черкасы — Livyi Bereg

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