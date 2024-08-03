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    Урал — Сокол: смотрите прямую трансляцию 03.08.2024 в 16:00

    Футбол ФНЛ — Первая лига Урал Сокол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 16:00 03.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Урал — Сокол в Первой лиге России.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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