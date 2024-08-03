Тер Штеген: «Барселона» готова бороться за титулы

Голкипер «Барселоны»ответил на вопрос о целях команды. Он надеется, что сине-гранатовые будут бороться за чемпионство.

«Я считаю, что команда готова бороться за титулы. Мы обладаем большим энтузиазмом, и я уверен, что у нас сильный состав, с которым можно соревноваться. Это будет долгий сезон, и мы все стремимся бороться за титулы.

Я наблюдаю за методами Флика, и они меня впечатляют. Ханси всегда обращал внимание на физическую подготовку. Каждый тренер со своей философией уникален, и Ханси придает большое значение именно этому аспекту. Я надеюсь, что это принесет нам пользу и даст силы соревноваться в любой момент сезона», — цитирует Mundo Deportivo тер Штегена.

Календарь и таблица испанской Примеры

В прошлом сезоне каталонский клуб стал вторым в таблице чемпионата Испании.