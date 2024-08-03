ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кэти Ледеки3 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 00:02
    • Франция обыграла Аргентину в 1/4 финала ОИ-2024
  • 22:14
    • Джокович вышел в финал Олимпиады
  • 21:23
    • «Динамо» продлило контракт с Нгамале
  • 20:00
    • Испания обыграла Японию и вышла в полуфинал ОИ-24
    Все новости спорта

    Тер Штеген: «Барселона» готова бороться за титулы

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона
    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген ответил на вопрос о целях команды. Он надеется, что сине-гранатовые будут бороться за чемпионство.

    Марк-Андре тер Штеген
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марк-Андре тер Штеген

    «Я считаю, что команда готова бороться за титулы. Мы обладаем большим энтузиазмом, и я уверен, что у нас сильный состав, с которым можно соревноваться. Это будет долгий сезон, и мы все стремимся бороться за титулы.

    Я наблюдаю за методами Флика, и они меня впечатляют. Ханси всегда обращал внимание на физическую подготовку. Каждый тренер со своей философией уникален, и Ханси придает большое значение именно этому аспекту. Я надеюсь, что это принесет нам пользу и даст силы соревноваться в любой момент сезона», — цитирует Mundo Deportivo тер Штегена.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В прошлом сезоне каталонский клуб стал вторым в таблице чемпионата Испании.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пропустит ли «Зенит» первый гол в новом чемпионате?
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Динамовцы будут торопиться?
  • «Акрон» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Сумеют ли казанцы одолеть «Химки»?
  • «Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.72
  • Экспресс дня 3 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Акрон — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Сэндхаген
  • Бои
  • Завтра в 00:40
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фергюсон — Кьеза
  • Бои
  • Сегодня в 22:40
    •  1.80
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спортинг — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Факел — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры