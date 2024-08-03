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    Смотреть онлайн матча Рух В — Полесье 03.08.2024. Прямая трансляция в 18:00

    Футбол Премьер-лига (Украина)
    Рух В и Полесье начнут матч в 18:00 в чемпионате Украины по футболу, 03.08.2024.

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    Последний матч: «Рух В» — «Полесье» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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