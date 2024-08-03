В 17:30 03.08.2024 Нефтчи и Туран Товуз сыграют матч в Премьер-лиге Азербайджана.

Нефтчи — Туран Товуз

Последний матч: «Нефтчи» — «Туран Товуз» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Нефтчи»).

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