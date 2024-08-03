Личка: Если бы было семь очков, это было бы отлично, но мы сделали 100%

Главный тренервысказался о трёх подряд победах на старте нового сезона чемпионата России.

«Три игры — три победы, тяжело ли это даётся? Понятно, что тяжело, потому что с начала сезона наш состав ещё не укомплектован. Ещё не хватает Бальбуэны и Маричала, немного вышел Карраскаль. Для нас это важные игроки, которые могут разворачивать игру в любой момент, поэтому сказал большое спасибо молодым парням, таким как Лепский, Бессмертный, Гладышев, они внесли свой вклад.

Три победы подряд — отличный результат. Честно скажу, если бы было семь очков, это было бы отлично, но мы сделали 100%», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас у «Динамо» 9 очков и вторая позиция в турнирной таблице РПЛ.