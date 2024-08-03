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    Личка: Если бы было семь очков, это было бы отлично, но мы сделали 100%

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о трёх подряд победах на старте нового сезона чемпионата России.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Три игры — три победы, тяжело ли это даётся? Понятно, что тяжело, потому что с начала сезона наш состав ещё не укомплектован. Ещё не хватает Бальбуэны и Маричала, немного вышел Карраскаль. Для нас это важные игроки, которые могут разворачивать игру в любой момент, поэтому сказал большое спасибо молодым парням, таким как Лепский, Бессмертный, Гладышев, они внесли свой вклад.

    Три победы подряд — отличный результат. Честно скажу, если бы было семь очков, это было бы отлично, но мы сделали 100%», — цитирует Личку «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас у «Динамо» 9 очков и вторая позиция в турнирной таблице РПЛ.

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