Спортивный директор «Баварии» оценил работу Компани

Спортивный директор «Баварии»оценил работу наставника команды. Он отметил, что специалист наладил в раздевалке отличную атмосферу.

«Венсан и его команда очень близки к игрокам. Он пытается объяснить им, в чём заключается его концепция. Он — часть этой команды, он хочет быть частью этого клуба. Но он также вводит новые вещи, например, музыку во время тренировок. Это необязательно, но вы видите, что мы прокладываем новую дорогу.

Здесь хорошая атмосфера, и я настроен очень оптимистично», — приводит слова Дризена Sky Sports.

Компани тренирует «Баварию» с июля 2024 года. Соглашение со специалистом истекает в июне 2027 года.

Ранее бельгиец работал в «Андерлехте» и «Бёрнли», который смог вывести из Чемпионшипа в Премьер-лигу.