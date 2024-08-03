начнут матч в 18:00 в украинской Премьер-лиге, 03.08.2024.

Последний матч: «Александрия» — «Динамо К» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Александрия» — «Динамо К». Коэффициент ставки — 1.82.

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