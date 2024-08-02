В 16:00 02.08.2024 Марокко U23 и США U23 сыграют матч в 1/4 финала мужского олимпийского турнира по футболу.

Марокко U23 — США U23

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